A Roma Avs, Pd e M5s insieme a un convegno centrato sul ruolo dell’Onu nei contesti internazionali

“Dobbiamo fermare questa corsa al riarmo e destinare le risorse alle priorità vere del Paese come sanità, lavoro, scuola“. Il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, a margine di un convegno a Roma, che vede riunite le forze del campo progressista, apre un fronte contro la destinazione del 2% del pil al riarmo, condizione posta dall’alleanza Nato all’alba del conflitto in Ucraina. Al convegno, centrato sul ruolo dell’Onu nei contesti internazionali, erano presenti oltre a Fratoianni anche Angelo Bonelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, Laura Boldrini e la segretaria del Pd Elly Schlein. “Non abbiamo bisogno di altri milioni, miliardi buttati in questa corsa che non fa altro che aumentare le tensioni – prosegue Fratoianni -. La verità è che ogni volta che cresce la spesa militare crescono le guerre nel mondo”. Condivide l’appello Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde: “E’ un passaggio obbligato per ogni forza politica progressista. Penso che questa sia una linea importante sui cui costruire un punto di convergenza anche per evidenziare le ambiguità di chi dice una cosa e ne fa un’altra”. “Io penso che se le risorse sono poche – ha detto la democratica Laura Boldrini aprendo a una discussione comune su questo punto – devono andare là dove ha più senso e sicuramente ha più senso sul sociale che sulle spese militari”.

