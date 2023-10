Il deputato pentastellato: "No stravolgimento Costituzione, sì a battaglia su salario minimo"

“Il M5s è qua per ribadire il no allo stravolgimento della Costituzione e il suo sì alla battaglia sul salario minimo”. Lo ha detto il vicepresidente del M5s e deputato Riccardo Ricciardi all’inizio della manifestazione “La via Maestra” organizzata da diverse associazioni insieme alla Cgil. “Qui per dire no alla macelleria sociale” ha detto Ricciardi.

