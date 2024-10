Lo scatto negli interni del Palazzo Reale

Foto di famiglia al coperto per i ministri della Difesa del G7 riuniti a Napoli. Il maltempo che da due giorni si è abbattuto sul capoluogo partenopeo ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla tradizionale foto di famiglia all’aperto, sul terrazzo del Palazzo Reale con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio. La foto è stata quindi scattata negli interni della reggia borbonica. Hanno preso parte alla foto di famiglia: Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano; John Healey, segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito; Bill Blair, ministro della Difesa del Canada; Boris Pistorius, ministro federale della Difesa della Germania; Gen Nakatani, ministro della Difesa del Giappone; Lloyd Austin, Segretario della Difesa degli Stati Uniti d’America; Sebastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Francia; Mark Rutte, segretario generale della Nato; Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Con loro anche Rustem Umerov, ministro ucraino della Difesa, che partecipa alla sessione pomeridiana che ha come focus proprio la guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata