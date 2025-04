Kiev (Ucraina), 9 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha i cognomi e i dati dei passaporti di 155 cittadini cinesi che combattono per l’esercito russo e che “crediamo che ce ne siano molti di più”. Zelensky ha condiviso con i giornalisti documenti che elencano nomi, numeri di passaporto e dettagli personali delle presunte reclute cinesi, compreso quando sono arrivate in Russia per l’addestramento militare e quando sono partite per il servizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata