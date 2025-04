È dal 20 settembre 2023 che i militari, coordinati dalla Procura di Pavia, indagano su Andrea Sempio

I carabinieri di Milano che indagano sul delitto di Garlasco hanno prelevato “materiale biologico” anche nei confronti del fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi e di due amici, M.C. e R.F, che non risultano indagati nella nuova inchiesta per omicidio aperta su Andrea Sempio. È quanto emerge da un’informativa del Nucleo investigativo citata nella memoria depositata oggi al gip di Pavia dalla pm Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi per ricusare il professor Emiliano Giardina come perito terzo del tribunale nella maxi consulenza genetica sui dna. È dal 20 settembre 2023 che i militari, coordinati dalla Procura di Pavia, indagano su Sempio e hanno acquisito “campioni biologici” su “altri soggetti ritenuti utili ad eventuale attività di comparazione in quanti abituali frequentatori di casa Poggi”.

