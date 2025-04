Francoforte (Germania), 9 apr. (LaPresse) – Il leader della Cdu e cancellliere in pectore Friedrich Merz vede la decisione del prsidente americano Donald Trump nella controversia sui dazi con l’Ue come una prova della forza europea. “A mio avviso, questa è una reazione alla determinazione degli europei”, ha detto Merz a Rtl. “Ursula von der Leyen lo ha ripetuto più volte negli ultimi giorni: ‘Siamo determinate a difenderci’. E lo si può vedere da questo esempio: l’unità aiuta”, ha affermato Merz. “La cosa migliore da fare è lavorare tutti insieme per raggiungere tariffe pari a zero sul commercio transatlantico. E poi il problema sarà risolto”, ha aggiunto il politico della Cdu, secondo cui ciò dovrebbe applicarsi sia ai beni che ai servizi. “Un conflitto commerciale come questo non lo definirei una guerra, ma alla fine danneggia entrambe le parti”, ha affermato Merz. “Tra l’altro, Trump sta attualmente riscontrando i problemi della sua politica tariffaria in patria. Il tasso di inflazione sta aumentando, le importazioni stanno crollando e le esportazioni stanno attraversando gravi difficoltà.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata