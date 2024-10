L'Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica al vertice in corso a Palazzo Reale a Napoli

“E’ stata una buona idea quella del Ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, di organizzare la riunione dei ministri della Difesa del G7. Abbiamo tanti temi di cui parlare. Le situazioni in Libano e Ucraina le più urgenti”. Lo ha detto alla stampa a margine della prima parte della giornata dei lavori del G7 Difesa in corso a Palazzo Reale a Napoli Josep Borrell, Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica.

