La segretaria del Pd alla manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, alla manifestazione di Cgil e Uil a Piazza del Popolo a Roma, è tornata sulle critiche da parte del governo alla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in Albania. “Le dichiarazioni di Salvini e Nordio sulla magistratura? È gravissimo questo scontro istituzionale alimentato dal governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici e non è colpa dell’opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane. Tantomeno lo è chi governa”. “È uno scontro gravissimo e noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alle loro incapacità. Sono loro che hanno fatto questo pasticcio sulla pelle dei migranti e spendendo 800milioni che avrebbero dovuto spendere nella sanità. Sono artefici dei propri disastri” ha aggiunto la leader dem.

