Il segretario Cgil a margine della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma

“Quello che sta succedendo in queste ore cioè l’attacco diretto all’autonomia della magistratura da parte del presidente del consiglio e del vicepresidente del consiglio è di una gravità assoluta. Vogliono mettere in discussione i principi e valori della nostra costituzione. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura nascono proprio per non ritornare al fascismo, questo deve essere chiaro”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma sulle critiche da parte della destra alla decisione del tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio di Gjader in Albania.

