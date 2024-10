La legale del vicepremier ai giornalisti dopo l'arringa difensiva

“E’ un processo in cui l’armatore di Open Arms ha detto che era estremamente felice, Open Arms, quando è arrivata la procura della Repubblica perché in realtà il problema non era lo sbarco ma che cadesse Salvini. Questo dà una risposta chiara”. Lo dice l’avvocata di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno all’uscita, dell’udienza del processo Open Arms nell’aula bunker del carcere di Palermo. L’ex leader della Lega è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per giorni lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno.

