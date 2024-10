Il leader M5S alla manifestazione dei metalmeccanici a Roma

“Oggi il governo qui non c’è. Meloni è stata in Parlamento l’altro giorno, non ha parlato specificamente di Stellantis. Eppure io non vedo gli operai contenti. Perché l’Istat ha appena detto che le famiglie con gli operai in povertà assoluta sono aumentate, e quando adesso andremo a leggere le detrazioni fiscali, il taglio che viene fatto alle detrazioni fiscali, sarà ancora peggio. Questa legge di bilancio non aiuta gli operai, e non aiuta la politica la disattenzione del governo che non ha ancora trovato una soluzione”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici.

“Ma sicuramente – ha aggiunto – la responsabilità maggiore è di Stellantis, che non non è riuscita finora a offrire una strategia imprenditoriale seria, che mantenesse fede agli impegni presi, anche con lo Stato italiano. Ricordo ancora quando in pieno covid hanno ottenuto con la garanzia di Stato un finanziamento di sei miliardi e trecento milioni. Un attimo dopo si sono divisi i dividendi ai soci e che cosa hanno fatto? Hanno estinto il mutuo per sottrarsi, ed eludere gli impegni presi con questo mutuo”.

