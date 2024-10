Il ministro dell'Economia: "Misure strutturali grazie a gestione prudente" Categoria: Politica

“Ci sarà un significativo contributo della banche, qualcuno lo chiamo extraprofitto, io lo chiamo sacrificio, avrete compreso adesso quando ho usato questo termine”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra. “Questa manovra è stata resa possibile grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza pubblica nel 2024, che ha creato gli spazi finanziari di bilancio per rendere strutturali delle misure come il taglio del cuneo fiscale, che in tanti ritenevano potesse essere soltanto una tantum”, ha aggiunto Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata