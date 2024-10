Il titolare della Cultura all'inaugurazione dello Stand Collettivo italiano a Francoforte

“Sulla gestione Maxxi parlano i numeri, quelli veri”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italiano alla Buchemesse 2024, rispondendo ad una domanda sulle polemiche per la gestione del Maxxi. “Non voglio polemizzare. Neanche con chi ha presieduto il Maxxi prima di me. I numeri, quelli veri, parlano chiaro. Il Maxxi ha vissuto e sta vivendo un’età dell’oro, con il maggior numero di visitatori da quando è nato il Maxxi. Il fatto che ci sia stato un semestre di transizione rispetto alla precedente governance nel 2023 non è problema”, ha detto ancora il ministro della Cultura. “Io non rimprovero la precedente gestione di aver lasciato una programmazione e un budget che erano un po’ così così. Ma accetto comunque le critiche e aspetto che tutti vedano i numeri, quelli veri”, ha aggiunto Giuli.

