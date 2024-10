La premier in Senato: "Molto soddisfatti dei risultati di questo lavoro"

Sono stati aperti i due centri per la gestione dei migranti in Albania. “L’Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Le due strutture previste dal Protocollo, il centro di Shengjin e il centro di Gjader, sono ora pronte e operative”, ha detto Giorgia Meloni in Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Ci siamo presi del tempo in più perché tutto fosse fatto nel migliore dei modi, ma siamo molto soddisfatti dei risultati di questo lavoro. E voglio anche qui ringraziare in particolare i ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio, il sottosegretario Mantovano e la nostra Ambasciata in Albania, che hanno seguito passo passo l’attuazione del protocollo. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre nazioni extra-Ue. E ringrazio anche il primo ministro Rama e tutto il suo governo per aver creduto, con noi, nella bontà e nell’efficacia di questa iniziativa“, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata