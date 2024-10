José García-Margallo a LaPresse: "Premier italiana impeccabile anche su politica estera ed europea"

José García-Margallo, ex ministro degli Esteri spagnolo sotto il governo Rajoy e volto noto del Partito Popolare iberico, loda la politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in tema di migranti. La posizione della premier, ha detto Garcia-Margallo in un’intervista a LaPresse, “mi sembra intelligente”, “la politica italiana sta funzionando“, mentre “gli sbarchi aumentano in Spagna perché non ha una vera politica migratoria“. L’intervista in occasione del forum internazionale ‘World in Progress Barcelona’ organizzato dal gruppo Prisa. L’ex ministro ha dunque criticato le recenti dichiarazioni del premier spagnolo Pedro Sanchez che, al Congresso dei deputati, ha contestato la politica migratoria italiana affermando che il governo Meloni vuole “negare ai migranti il diritto di comprare una sim“.

“Meloni impeccabile anche su politica estera ed europea”

“Alcuni anni fa il problema migratorio lo aveva la Grecia, poi lo ha avuto l’Italia”, mentre in Spagna “la situazione era sotto controllo”, successivamente “Grecia e Italia hanno controllato gli arrivi”, mentre “ora abbiamo flussi massicci di migranti in Spagna perché non c’è una politica migratoria”, ha sottolineato l’ex capo della diplomazia spagnola, accusando il premier socialista di cambiare opinione sulla migrazione da un giorno all’altro senza chiarire qual è il vero obiettivo del governo. “La politica di questo esecutivo è iniziata con il buonismo puro del ‘refugees welcome’, e ora sembra che abbiamo fatto un giro copernicano senza sapere esattamente cos’è quello che vogliamo fare”, ha detto García-Margallo, dopo che Sanchez recentemente ha posto l’accento sui rimpatri. “Un giorno plaude Meloni e un altro dice che è di estrema destra“, “questa cosa mi causa un certo stupore”, ha proseguito l’ex ministro. Secondo l’esponente del Pp, la politica di Meloni è apprezzabile non solo sulla questione migratoria. “Nella politica europea e atlantista è stata impeccabile“, così come lo è stata “la sua posizione con l’Ucraina”, che ha difeso, mentre “partiti dell’ultradestra europea hanno avuto la tentazione di difendere Putin”, ha sottolineato García-Margallo, sostenendo che la premier italiana sta mettendo in atto una “politica molto più centrista che di estrema destra”. “Meloni”, ha concluso, “sta andando bene e, come si dice a scuola, con tendenza a progredire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata