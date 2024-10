L'eurodeputato dem: "Destra non è unita da un progetto ma da una maggioranza coesa sulla gestione del potere"

“La destra non è unita da un progetto paese, ma da una maggioranza coesa sulla gestione del potere, ma senza un indirizzo comune”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a margine del convegno in Senato ‘Verso la legge di Bilancio’, illustrando le proposte del partito per una manovra finanziaria alternativa: “Il Pd vuole indicare all’Italia una via possibile per riaccendere l’economia, creare lavoro, promuovere giustizia sociale, sostenere la green economy che produce ricchezza in modo migliore”, spiega. “La patrimoniale è tra le idee proposte? Tra le idee c’è il tema della giustizia fiscale previsto dalla Costituzione repubblicana”, afferma quindi l’ex segretario, che sottolinea l’importanza di “riportare nei territori il tema della fiscalità. Non è giusto che un commerciante che lavora tutto il giorno paghi le tasse che paga e non le paga chi spinge un tasto sul computer, guadagnando in quello stesso istante miliardi”. E conclude: “Noi vogliamo giustizia per le persone e per il pianeta anche attraverso un fisco più giusto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata