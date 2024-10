Ieri l'ennesima morte di un operaio, rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre in un magazzino ad Altavilla Vicentina

Sergio Mattarella rivolge l’attenzione a tutte le persone che sono morte o sono rimaste ferite sul posto di lavoro. Risale a ieri, sabato 12 ottobre, l’ultimo decesso di un operaio, rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre in un magazzino ad Altavilla Vicentina (in provincia di Vicenza). “Nella giornata odierna l’Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica“, ha detto il presidente della Repubblica nel suo messaggio inviato all’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). “Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora. La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana. Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria incolumità. Rinnovo oggi la vicinanza della Repubblica alle famiglie di quanti hanno perso un proprio caro a causa di incidenti sul lavoro e un sentito apprezzamento alle attività dell’Anmil, che da decenni contribuisce a promuovere la cultura della sicurezza, dando voce alle vittime e fornendo sostegno alle loro famiglie in momenti di grande difficoltà. Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili”, ha aggiunto il capo dello Stato.

