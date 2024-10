L'incidente è avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina

Un operaio di 25 anni è morto oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni il 25enne sarebbe rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre, nell’area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l’edilizia.

