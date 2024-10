L'ex ministro a margine della presentazione dell'associazione a Vimercate

“‘Patto per il Nord’ è un’associazione nata per riunire e offrire una casa comune a tutti coloro che credono ancora nella libertà dei popoli, nell’autonomia e nel federalismo, e a chi ritiene che esista ancora una questione settentrionale. Naturalmente, ci sono diverse sensibilità, quindi abbiamo pensato che questa casa comune debba essere in grado di accogliere tutte queste differenze. È un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza per dare slancio a una nuova reazione settentrionale”. Così l’ex ministro Roberto Castelli a proposito della nascita di ‘Patto per il Nord’, parlando a margine della presentazione dell’associazione a Vimercate.

