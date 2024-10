Il leader di Italia Viva: "È moralmente indifendibile e politicamente incapace"

“Credo che avere un ministro degli Esteri che nell’anniversario di Israele va alla sagra dell’uva di Marino e che ieri, con la crisi dell’Unifil in Libano e con il ministro della Difesa che convoca l’ambasciatore, va a Chierasco in provincia di Cuneo a riunire il coordinamento di Forza Italia e oggi inaugura la fiera del tartufo, io trovo che Antonio Tajani sia moralmente indifendibile e politicamente incapace oltre che istituzionalmente indecente“. Così il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo alla scuola di formazione politica del suo partito a Gaeta, come si vede in un video postato dallo stesso Renzi su X.

