Il leader di Italia Viva: "Doveroso che spieghi cosa sta accadendo"

Matteo Renzi preoccupato dopo gli attacchi di Israele contro le basi Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) nel sud del Libano. “Chiediamo che il ministro Tajani ci relazioni immediatamente. Non abbiamo conferme ufficiali da parte del governo ma leggiamo sui giornali di questo doppio o addirittura triplo intervento contro le strutture Unifil”, ha detto il senatore e leader di Italia Viva fuori da Palazzo Madama. “Ricordo che Tajani aveva detto di avere la certezza che nessuno avrebbe toccato il nostro contingente. A maggior ragione è doveroso per Tajani venire a spiegare cosa sta accadendo”, ha aggiunto.

