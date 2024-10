Il vicepremier a margine dell'inaugurazione della linea M4 della metropolitana a Milano

“Non commento le idee, le idee restano idee, ma non l’ho letta. Quindi commentare una cosa che non conosco mi sembra superficiale”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’intera linea M4 a Milano, a proposito dell’ipotesi che venga confermato il bonus casa al 50% in manovra.

