La leader di Palazzo Chigi a Cipro: "È cruciale per il futuro dell'Ue"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Cipro al Med9, il vertice dei Paesi del Mediterraneo. Dalla premier un appello a migliorare la competitività internazionale dell’Unione Europea. “Abbiamo discusso di competitività europea, questo tema ovviamente è cruciale per il futuro dell’Europa. Io penso che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Noi ovviamente abbiamo la necessità di diventare più autonomi, di semplificare il nostro quadro normativo, di rilanciare gli investimenti, particolarmente quelli privati, di premere l’acceleratore su settori strategici come l’alta tecnologia, la difesa, l’agricoltura. Sono tutte strategie che conosciamo. Conosciamo quali sono i nostri obiettivi. Il punto vero che ora va discusso è come facciamo a mettere a terra quegli obiettivi? Quali sono le risorse? Quali sono gli strumenti? È ovvio che è fondamentale avere una visione, ma le visioni non servono a molto se poi non si ha neanche il coraggio di dotare quelle visioni degli strumenti necessari a realizzarle”, ha detto la leader di Palazzo Chigi.

