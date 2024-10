Il vicepremier dopo l'arresto a Bari di un ex dipendente di Intesa Sanpaolo che avrebbe effettuato accessi abusivi ai conti di politici e vip

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, promette di agire in sede legale, sia civile che penale, dopo l’arresto in provincia di Bari di un ex dipendente di Intesa Sanpaolo per accesso abusivo ai conti di politici e vip tra cui la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e, come oggi rivela il leader leghista, anche lo stesso Salvini. “Sono tra i dossierati. Li denuncio civilmente e penalmente“, ha detto il vicepremier a margine di un incontro elettorale a Genova. “Denuncerò tutti quelli che mi hanno dossierato, spiato e sbirciato dal buco della serratura“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata