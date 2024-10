La segretaria dem commenta l'esibizione al forum di Assago

Ieri sul palco con J-Ax? “‘Così com’è’ è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni, con Ax ci siamo conosciuti perché ha messo un like a un mio post sul salario minimo e lui è rimasto colpito quando gli ho risposto con i versi di una sua vecchia canzone. Quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare. Non ho mai cantato in vita mia, ero appena arrivata dalla Camera e non ho potuto neanche provare, mi sono buttata”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo a ‘L’aria che tira su La7’.

L’esibizione di Schlein rapper per una sera

Elly Schlein rapper per una sera. La segretaria del Pd è salita sul palco degli Articolo 31 per cantare insieme a J-Ax prima di riscuotere l’applauso del forum di Assago (Milano). La scena, immortalata in un video, è in poco tempo diventata popolare sui social.

