La visita di Stato a Palazzo Giustiniani a Roma

Il Presidente La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani a Roma il Presidente del Senato Federale del Brasile, Rodrigo Pacheco. “L’incontro si è svolto in un momento in cui la nostra nazione presiede il G20 e l’Italia presiede il G7, e nell’anno in cui l’immigrazione italiana in Brasile celebra il suo 150° anniversario” ha scritto sui suoi profili social il politico brasiliano. “Nel corso dell’incontro è stato valutato anche lo scambio di esperienze tra le legislature affinché la diplomazia parlamentare possa essere un alleato nelle relazioni bilaterali e nello sviluppo di entrambi i Paesi” ha spiegato Pacheco. Presenti il presidente della Commissione Costituzione e Giustizia del Senato federale, senatore Davi Alcolumbre, l’ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca, il segretario generale del Senato italiano, Federico Toniato, e l’amministratore delegato dell’ENEL, Flavio Cattaneo.

