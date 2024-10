La presidente della commissione: "Non c'era il numero legale, non è arrivata nessuna spiegazione dalla maggioranza"

“Cos’è successo in commissione? Non c’era il numero legale, non è arrivata nessuna spiegazione dalla maggioranza. Convocherò a norma di regolamento una nuova data, entro i 10 giorni”. Così Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai e senatrice del Movimento 5 Stelle, rispondendo alle domande dei cronisti in ingresso al Senato. Mercoledì i parlamentari di centrodestra hanno disertato la seduta convocata per fissare la data di convalida della nomina a presidente Rai di Simona Agnes. Per il via libera finale servono i due terzi dei voti della commissione e la maggioranza non può arrivarci senza i voti delle opposizioni, che però si dimostrano compatte contro Agnes.

