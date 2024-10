Il sindaco di Napoli: "Da dialogo e collaborazione istituzionale risultati positivi per i cittadini"

“Sulla manovra c’è una discussione a livello nazionale. Noi abbiamo chiesto come Anci che i Comuni vengano preservati. Il piano di stabilità che è stato mandato in Commissione Europea prevede una riduzione della spesa corrente a livello nazionale. La nostra posizione come sindaci è di ridurre al massimo l’impatto sui Comuni perché la spesa corrente dei comuni sono i servizi”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul tema della manovra a margine dell’inaugurazione dell’opera ‘Tu sì ‘na cosa grande’ di Gaetano Pesce. “Io sono sempre fiducioso che dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale si possano ottenere dei risultati positivi per i cittadini“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata