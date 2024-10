Conte: "Premier ha una bella faccia tosta"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera, ha commentato le parole di Giorgia Meloni, la quale ha affermato che il governo non ha intenzione di aumentare le tasse. “Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio fare teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi al Paese questa nuova tassa Meloni. Oggi l’abbiamo vista mentire a viso aperto al Paese in un video. Non so essere preoccupata o stupita per questa sua capacità. C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116″: l’aumento delle accise “è la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità“.

Schlein a c.destra: “Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora”

“Anche ieri avete dimostrato la vostra concezione proprietaria delle istituzioni democratiche, il vostro fastidio per le garanzie costituzionali che sono poste a garanzia dei cittadini e delle cittadine. Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora“, ha aggiunto Schlein.

Conte: “No aumento tasse? Meloni ha una bella faccia tosta”

“Meloni ha una bella faccia tosta, dice che non ha aumentato le tasse. E cos’è il raddoppio dell’Iva sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? E i tagli delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora, l’intervento adesso sulle accise, che addirittura comporterà un aumento del carrello della spesa. Ecco, questi sono tagli, sono nuove tasse”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti Montecitorio. “In più il Patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. Chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”, conclude l’ex premier.

Renzi: “Meloni su tasse mente sapendo di mentire, ha aumentato accise”

“Giorgia Meloni sulle tasse mente. Ha aumentato le accise, l’Iva sui pannolini e sui prodotti per l’infanzia, il costo dell’energia con provvedimenti sbagliati su rinnovabili e eolico offshore. Noi abbiamo fatto gli 80€, la cancellazione dell’Imu, l’eliminazione dell’Irap costo del lavoro, industria 4.0. Lei ha fatto un sacco di video su Instagram e di post su Twitter. Noi facciamo politica, lei è un’influecer. E sulle tasse mente sapendo di mentire“. Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

