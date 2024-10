Videomessaggio della premier: "Non chiederemo agli italiani nuovi sacrifici"

“Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video diffuso sui suoi profili social. “Voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”, aggiunge. Il governo è al lavoro per una manovra che “migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici” conclude la presidente del Consiglio.

