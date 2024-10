La replica su X del ministro della Difesa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato, con un post sul suo profilo X, alle voci secondo cui il suo rapporto con Giorgia Meloni sarebbe incrinato. “Mi scuso ma il giornalismo italiano è così. Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito il gelo con la Premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato gelo. Come sempre, ci sentiamo più volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e con totale sintonia sui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme”, scrive Crosetto. “Per essere ancora più esplicito – aggiunge –, nell’ultima settimana ci siamo sentiti o visti almeno 2/3 volte al giorno per monitorare la situazione in Medio Oriente, più volte per Albania, 2 volte per preparare Ramstein (poi saltato), 2 volte per preparare incontro con Zelensky e delegazione ucraina, 1 volta per G7 difesa, più varie volte su altri argomenti (comprese le chat di gruppo!). Questa sera alle 18,30 sarò a Palazzo Chigi, informalmente, come decine di altre volte”. Intanto, il ministro della Difesa è arrivato a Palazzo San Macuto dove verrà ascoltato dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nell’ambito della vicenda relativa ai presunti dossieraggi.

Lollobrigida: “Su Crosetto polemica strumentale, lo sento tre volte al giorno”

Sul ministro della Difesa Guido Crosetto è stata creata una “polemica strumentale”, “nell’ultimo Consiglio dei ministri a cui ho partecipato Crosetto c’era. Non capisco questa ricostruzione che viene fatta. Con Guido ci sentiamo circa tre volte al giorno”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando alcuni retroscena di stampa su presunti dissapori tra Crosetto e la premier Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del padiglione Ice alla XVI edizione di Fruit Attraction, a Madrid. “Secondo me i giornalisti spesso non hanno granché da discutere delle azioni del governo perché ne dovrebbero parlare bene, e quelli che non ne vogliono parlare bene cercano di creare polemiche strumentali e io leggo questa come una polemica strumentale che non merita nemmeno commenti”, ha aggiunto il ministro.

