Il capogruppo di Forza Italia poco prima del voto in Aula

“Blitz fallito? Non c’è nessun Blitz fallito. C’è un’offesa alle Istituzioni da parte della sinistra che non partecipa di qua e di là. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa e ricatta la democrazia. Io partecipo da sempre, quando sono maggioranza e quando sono in minoranza. Hanno voltato le spalle a un appello del Presidente della Repubblica. Noi prendiamo atto e votiamo scheda bianca ma non possiamo tenere all’infinito la democrazia sotto ricatto di chi sta in minoranza e vorrebbe essere maggioranza”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri poco prima del voto in Aula in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

