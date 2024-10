Renzi in Emilia-Romagna sostiene il candidato di coalizione De Pascale ma il M5S non vuole appoggiare alleanze in cui compaia il simbolo di Iv

Continuano le discussioni nel centrosinistra in vista delle elezioni regionali: dopo la rottura sulla coalizione per le regionali in Liguria, che ha portato al passo indietro di Matteo Renzi, lo scontro tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva rischia di far saltare anche l’accordo in Emilia Romagna in vista del voto in programma il 17 e 18 novembre. Matteo Renzi sostiene il candidato di coalizione Michele De Pascale e non sembra per nulla disposto a una retromarcia, ma il leader pentastellato Giuseppe Conte non ha intenzione di appoggiare un’alleanza nella quale compaia il simbolo di Italia Viva. Al Partito Democratico il difficile compito di mediare, e la segretaria dem Elly Schlein, alla domanda se il partito lavorerà perché non ci sia il simbolo di Iv in Emilia-Romagna, ha risposto: “Delle alleanze si stanno occupando i territori e i nostri candidati governatori a partire da Michele De Pascale. Noi cerchiamo sui temi di costruire delle convergenze, andiamo avanti con questo approccio qui, anche in Parlamento. Abbiamo molto rispetto dei nostri alleati, cerchiamo di farci carico dei problemi che manifestano anche se non sempre è facile. Noi diciamo non veti personali ma condizioni programmatiche. Noi affianchiamo il lavoro dei territori ma non facciamo imposizioni dall’alto”. Le sue parole nel corso del ‘Live in’ di SkyTg24.

