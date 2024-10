Il garante pentastellato si scaglia contro il processo di messa in discussione dei principi fondamentali del Movimento

Nuovo attacco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. “Proponiamo alla Comunità dei Cristiani un processo democratico per la revisione dei Dieci Comandamenti. Può votare solo chi si è registrato il 15 Settembre alle 23.50″, ha scritto sui social Grillo, usando ancora una volta l’arma dell’ironia per contestare evidentemente il processo costituente M5S che mette in discussione i principi fondamentali del Movimento da lui fondato. Bisogna “guardare indietro per andare avanti”, sottolinea il garante dei Cinque Stelle che, non a caso, ieri aveva postato il video di un suo spettacolo del 4 ottobre di 15 anni fa (data di nascita del Movimento) in cui illustrava i principi e il programma della nuova forza politica.

