La giornata si dividerà in tre differenti sessioni a seconda dei temi affrontati

Si è aperto ufficialmente a Mirabella Eclano (Avellino) il G7 dei ministri dell’Interno. Il ministro Matteo Pinatedosi ha accolto i ministri dell’Interno del G7 e la Commissaria europea Ylva Johansson. La prima sessione dei lavori si concentrerà sul tema della sicurezza in relazione agli scenari internazionali in continua evoluzione. Dopo la foto di famiglia e il pranzo, si terrà la seconda sessione dedicata alla cybersecurity, seguita dalla terza sessione sulla prevenzione e il contrasto alle reti criminali internazionali responsabili della diffusione delle droghe sintetiche, in particolare del Fentanyl.

