Il segretario di Forza Italia in conferenza stampa durante la presentazione del rapporto sugli Istituti di pena

“Vogliamo fare il punto sulla situazione carceraria dopo aver effettuato visite negli istituti di pena. Ne è emerso un sovraffollamento esagerato, abbiamo constatato che la soluzione migliore possa essere quella di trasferire i detenuti tossicodipendenti nelle comunità di recupero, aumentare i giudici di sorveglianza per far uscire i detenuti che ne hanno diritto ma che rimangono dentro per lungaggini burocratiche”, ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa durante la presentazione del rapporto sulle carceri. “Bisogna lavorare poi sulla carcerazione preventiva perché il 50% di chi è in detenzione preventiva non dovrebbe essere li. Abbiamo parlato anche con la polizia penitenziaria per cui abbiamo chiesto l’aumento del numero degli agenti“, ha aggiunto.

