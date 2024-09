In Piazza Cavour, davanti all’ingresso della Consulta, si è svolto un flash mob per celebrare il risultato

La richiesta di un referendum per accorciare da 10 a 5 gli anni di permanenza in Italia necessari per ottenere la cittadinanza arriva in Cassazione. +Europa, Partito Democratico e le associazioni che si occupano del tema come Italiani Senza Cittadinanza hanno depositato le oltre 600.000 firme al Palazzaccio a Roma. In Piazza Cavour, davanti all’ingresso, un flash mob per celebrare il risultato. “Sono numeri che dimostrano che nonostante il clima di sfiducia verso la classe politica ci può essere una grande mobilizzazione straordinaria per utilizzare uno strumento previsto dalla Costituzione come minoranza organizzata e pone al paese una questione su cui il parlamento non si esprime da tanto tempo” dice il segretario di +Europa Riccardo Magi. “Crediamo fortemente che questo sia un primo passo per una campagna che possa coinvolgere un cambiamento della percezione di cosa voglia dire nascere e crescere in Italia da un punto di vista di partecipazione e di cambiamento dell’Italia di oggi” dice la presidente dell’associazione Italiani senza cittadinanza Daniela Ionita. “Un risultato che” secondo la deputata del Partito Democratico Ouidad Bakkali “va assunto come responsabilità di tutte che credono sia un punto di partenza fondamentale. La maturazione di un tema che viene puntualmente strumentali sulla pelle di questi ragazzi e ragazzi che sono parte della società”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata