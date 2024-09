Il presidente della Repubblica impegnato in una visita di tre giorni. Steinmeier: "Questa visita è un segnale di grande amicizia"

Secondo giorno della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Germania. Il capo dello Stato, a Berlino da ieri sera, ha avuto un incontro con il presidente Frank-Walter Steinmeier. Al suo arrivo a palazzo Bellevue a Berlino, sede della presidenza tedesca, Mattarella è stato accolto con gli onori militari dal presidente tedesco. Per il governo presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Mattarella: “Berlino è partner imprescindibile”

“Per Italia la Germania è un partner imprescindibile. Stiamo attraversando una fase di grande collaborazione bilaterale, a livello governativo e istituzionale. Il patto d’azione crea in questo senso una cornice completa della collaborazione tra i nostri Paesi. Le nostre economie sono intensamente connesse. La nostra collaborazione attraversa molti settori. Anche settori tecnologici proiettati nel futuro, come nel caso della transizione energetica. Fondamentale per l’economia della nostra società e dell’Europa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la conferenza congiunta con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier a Palazzo Bellevue a Berlino. Rispondendo ad una domanda sui rapporti tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, Steinmeier ha dichiarato: “Io credo, ho la percezione, che la collaborazione tra i due governi proceda in modo molto professionale”.

Mattarella: “Mondo cambia e non torna indietro, affrontare problemi seriamente”

“Il mondo sta cambiando molto, le modalità di lavoro, la comunicazione l’economia. Questi cambiamenti portano anche a forti movimenti migratori che disorientano la popolazione. C’è chi a queste crisi dà risposte facili affermando che ‘vi faremo tornare all’epoca d’oro di 50-60 anni fa’. Ma il mondo non torna indietro. Serve affrontare i problemi in maniera seria e costruttiva”, ha poi aggiunto Mattarella.

Steinmeier: “Visita Mattarella segnale grande amicizia”

“Questa visita di Stato è il segnale della profonda amicizia italo-tedesca. L’amiciza tra i nostri due Paesi non è solo necessaria ma è una questione di cuore. L’Italia è unita alla Germania a livello economico, culturale ma anche sentimentale”. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante la conferenza congiunta con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Bellevue a Berlino. “Ho ringraziato Mattarella perché l’Italia è fortemente solidale con l’Ucraina e come G7 si adopera perché gli Stati rimangano solidali. La nostra posizione comune rimane, Italia e Germania sono al fianco dell’Ucraina”, ha continuato il presidente tedesco.

