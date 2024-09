Per il governo è presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato intorno alle 18:25 all’aeroporto di Berlino per la visita di Stato in Germania che lo porterà anche a Colonia il 28 settembre e avrà poi una inedita conclusione a Marzabotto domenica 29. Questa sera Mattarella incontrerà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Villa Liebemann dove è prevista una visita congiunta alla mostra “In Italia! Con Liebermann a Venezia, Firenze e Roma” e una cena. Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura. Per il governo è presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Steinmeier accompagnerà Mattarella anche a Colonia e Marzabotto. Domani è previsto anche un incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz

