L'ex viceministra degli Esteri, oggi Rappresentante Ue per il Sahel, a LaPresse: "Piano Mattei ottima idea, merita un plauso"

“Il Movimento avrebbe potuto capitalizzare di più sulle sue risorse, perché ho visto molte persone di grande esperienza e di grandi capacità poi uscire dal Movimento. Non avere più una possibilità di esprimersi in un partito è un errore, soprattutto per un movimento giovane, pieno di nuove idee”. Così a LaPresse la Rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel Emanuela Del Re, ex sottosegretaria e vice ministra agli Esteri per il M5S nei Governi Conte I e II.

Quanto al limite del doppio mandato e a un suo superamento, “non è che ci deve per forza essere il mandato. Si può capitalizzare e cercare di consolidare nello spirito di gruppo di condivisione e soprattutto appoggiandosi sulle forti competenze acquisite da alcuni nei parlamenti, ma poi possono essere riutilizzate in altre formule”, aggiunge Del Re.

M5S, Del Re: “Ora dialoghi con altri, interlocutori sono cambiati”

“È bene adattarsi all’evoluzione delle circostanze. Ora abbiamo un governo di destra e degli interlocutori completamente diversi”, ha aggiunto Del Re. “Non so come sarà l’evoluzione del M5S ma è importante che il Movimento rimanga un interlocutore nel panorama italiano. C’è Forza Italia che si sta aprendo molto ai diritti civili e mi sembra una buona notizia che si stiano creando queste nuove formule: io sono per i diritti, bisogna dare risposte contemporanee e non si può restare arroccati nel passato perché le cose vanno molto rapidamente. C’è un Pd che è diventato veramente un caposaldo di posizioni che nel tempo si sono andate sempre più definendo, Fratelli d’Italia che con Meloni si sta facendo largo sul piano globale e che non disdegna il dialogo con gli altri. Questo è un valore italiano che dobbiamo recuperare. Quindi i Cinque Stelle dovrebbero riflettere su questi aspetti”, rimarca Del Re.

Migranti, Del Re (Ue): “Partenariati con paesi terzi intelligenti, da intensificare”

“Io credo che il tipo di approccio dei partenariati dell’Ue assieme ai singoli paesi partner con i paesi di origine e transito sia intelligente e possa funzionare”, aggiunge Del Re. “Secondo me può esserci un’intensificazione della partnership con la consapevolezza che c’è un problema comune e che questo problema comune richiede soluzioni comuni e condivise. Quindi può esserci un balzo in avanti, ma ovviamente bisogna essere molto cauti nel garantire il rispetto dei diritti. Sappiamo che c’è stata molta critica riguardo alla Tunisia, per come vengono trattati i migranti, per la mancanza del rispetto dei diritti di molti gruppi, e questo deve essere all’attenzione sia dell’Unione europea, sia dei singoli paesi membri dell’Unione europea”, ha precisato.

“I partenariati tra i singoli paesi o l’Unione europea con i paesi di provenienza e transito in Africa cercano di trovare delle soluzioni strutturali con una collaborazione che sia veramente efficace – sottolinea -, che da un lato aiuti il paese di transito o di origine a far fronte al problema cercando di andare alle radici profonde della questione, dall’altro per fare in modo che in futuro si possano mettere a sistema gli investimenti già previsti e che diventino un modo per garantire un sistema di migrazioni legali. Così possono diventare partenariati per il bene di tutti e fare in modo che ci sia un progresso, una prosperità e una stabilità”.

Piano Mattei, Del Re (Ue): “Ottima idea, merita un plauso”

“Io ritengo che quando uno Stato membro dell’Unione europea decide di fare un piano che dà grande importanza al continente africano in questo momento storico non può che ricevere il plauso, perché è sicuramente una politica che mette in risalto l’assoluta necessità di dare al continente africano risposte su tutta una serie di questioni, dalla pressione demografica alle opportunità relative ai commerci, da sommare al valore politico dell’Africa, perché sono comunque 54 paesi che votano alle Nazioni Unite”, afferma poi Del Re a proposito del Piano Mattei. “Io credo che sia un’ottima idea, ovviamente il Piano Mattei deve essere sempre più pieno di contenuti – rimarca -. E credo che i contenuti ci siano: ad esempio a livello europeo abbiamo accordi fondamentali anche per favorire il Piano Mattei, l’Accordo di Samoa, ma anche il Global Gateway, con cui come Ue abbiamo messo in campo 150 miliardi di euro per l’Africa. Credo nel Piano Mattei, può diventare un attuatore di questo di tipo di cose. Però abbiamo bisogno di volontà, di dimostrare che l’Africa è importante. Molto spesso c’è il rischio che si facciano accordi e partenariati e poi che nei passi successivi si perdano negli aspetti tecnici e diventino molto difficili da realizzare a breve termine”.

