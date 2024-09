Il segretario di Sinistra Italiana rispondendo a un manifestante pro-Palestina durante il presidio contro il ddl sicurezza, a Roma

Durante la manifestazione in piazza Navona, a Roma, contro il ddl sicurezza, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ha avuto uno scambio di battute con un manifestante pro-Palestina. Quest’ultimo, durante l’abbraccio tra il politico con Angelo Bonelli, leader dei Verdi, e Giuseppe Conte, ha infatti chiesto ai presenti se sarebbero scesi in piazza il 5 ottobre, in occasione della manifestazione in favore della Palestina già vietata dal Viminale. “Non condivido la piattaforma e quindi non ci sarò ma sono sempre in favore del diritto a manifestare”, afferma quindi il portavoce di SI.

