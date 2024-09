La deputata di Forza Italia, alla domanda se si trattasse di Giulio Andreotti, ha replicato con il silenzio

Si è trattato di un omicidio politico? “Sempre, l’ho sempre pensato”. Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, a ‘Tango’ su Rai2, a proposito dell’uccisione del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato a Palermo il 3 settembre 1982.

Quel “qualcuno che aveva chiesto che fosse ucciso”, di cui parlava in un post del 24 agosto scorso, era “un politico“, ha aggiunto Rita Dalla Chiesa, per dire il nome “potrebbe essere passato il tempo, però c’è una famiglia di questo politico e io evito di parlarne. Comunque, era una persona che quando mio padre è andato a Palermo gli aveva detto ‘stia attento a non mettersi contro la mia corrente, perché chi l’ha fatto è sempre tornato in una bara’”. Alla domanda se si trattasse di Giulio Andreotti, Dalla Chiesa ha replicato con il silenzio.

