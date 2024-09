Il ministro sulla conferma del direttore d'orchestra quale consulente del ministero per la musica

“Spero di non perdere Beatrice Venezi, una risorsa come lei c’è il rischio di perderla, perché è reclamata in giro per il mondo”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in conferenza stampa al termine del G7 della Cultura di Napoli, rispondendo a una domanda sulla conferma di Beatrice Venezi quale consulente del ministero per la musica. “Sarà necessario che io la incontri – ha aggiunto Giuli -, cercando di ottenere da lei quanto più possibile in termini di presenza. È ovvio che un direttore d’orchestra così capace sia già in viaggio per vari luoghi della terra. Quindi bisognerà anzi cercare di non perdere una figura così importante“.

