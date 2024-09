Il ministro: "Non può essere impedito al proprietario di un immobile di metterlo a reddito"

Si è tenuta a Piacenza l’assemblea di Confedilizia sul tema ‘Quale futuro per l’immobiliare? Idee e visioni a confronto’ che ha visto l’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “Partendo sempre da un concetto liberale, lo Stato può dare delle indicazioni e vale anche per le assicurazioni però non viviamo in uno stato che obbliga a fare. Vale anche per la storia degli affitti brevi, non può essere impedito al proprietario di un immobile di metterlo a reddito perchè siamo in un Paese moderno, occidentale, libero e civile”. “Che la giornata di oggi ci porti ad avere un Paese un pochino più moderno, un pochino più efficente, un pochino più sicuro. Io ce la metto tutta, sperando di arrivare all’assemblea dell’anno prossimo a piede libero” scherza Matteo Salvini.

