L'eurodeputata di Avs: "La maggior parte delle persone che sono dentro non sono pericolosi criminali"

“Il carcere non solo non assolve alla sua funzione di risolvere i conflitti della società ma crea altro carcere. I dati sulla recidiva parlano chiaro. E la maggior parte delle persone che sono in carcere non sono pericolosi criminali ma persone che si trovano lì per reati contro il patrimonio. L’orizzonte verso cui ci dovremo muovere è una società che superi il carcere. Io sono abolizionista e non è un’utopia secondo me puntare a raggiungere un traguardo del genere” così l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis durante l’incontro con Zerocalcare al Parco Schuster di Roma per la presentazione del fumetto “Questa notte non sarà breve”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata