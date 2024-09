Il presidente della Repubblica al Cotec: "Competere a parità condizioni, servono campioni europei"

“Sovranità tecnologica non significa chiusura, arroccamento o protezionismo, atteggiamenti che finirebbero per indebolire e marginalizzare ulteriormente l’Europa, gli Stati dell’Unione Europea. Al contrario, è un cantiere in cui potenziare la ricerca, per affrontare con coraggio la transizione digitale, cogliendo i vantaggi della intelligenza artificiale nella gestione dei cambiamenti epocali che essa produce. È significativo che per sviluppare questo cantiere sia stata nominata un’apposita commissaria dell’Unione per la sovranità tecnologica, Henna Virkkunen”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al 17esimo simposio del Cotec, a Las Palmas de Gran Canaria.

“Essere presenti nelle filiere tecnologiche di frontiera, in quei settori che determineranno in modo sempre più incisivo le condizioni di vita nell’avvenire e la possibilità di rispondere alle numerose sfide del futuro – sostenibilità ambientale, lotta ai fenomeni di alterazione climatica, salute umana – è condizione per poter consentire ai cittadini livelli di esistenza sempre migliori. Le dinamiche internazionali sono sempre state segnate dalle nuove tecnologie” sottolinea il Capo dello Stato intervenendo al 17esimo simposio del Cotec, a Las Palmas de Gran Canaria.

“In tempi recenti basti pensare alla corsa all’allunaggio degli anni Sessanta; alla sfida per il controllo dell’Intelligenza Artificiale dei giorni nostri. La supremazia tecnologica è una componente rilevante nel rapporto tra Stati. Il trasferimento delle tecnologie tra Paesi è sempre stato un segno di fiducia e condivisione di crescita. In questa corsa, l’Europa deve poter competere a parità di condizioni e si impone, in questo senso, la capacità di dar vita a “campioni” europei, espressione di sovranità condivisa”, ha aggiunto.

