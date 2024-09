Lo ha comunicato Palazzo Chigi: "Ribadito l'impegno dello Stato contro ogni forma di degrado e illegalità"

Fabio Ciciliano è stato prorogato per un altro anno come Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del comune di Caivano (Napoli). Il Dpcm è stato firmato oggi, giovedì, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. “Ciciliano, nel suo ruolo di Capo Dipartimento della Protezione Civile, avrà il compito di portare a termine il Piano deliberato dal Consiglio dei Ministri. Dopo una prima fase di interventi e progettualità avviate, che ha portato tra le altre cose all’apertura nei tempi prestabiliti del nuovo Centro ‘Pino Daniele’, il Piano si snoda attraverso ulteriori misure strutturali, mirate a sostenere il rilancio dell’economia locale, l’inclusione sociale e il contrasto alla criminalità organizzata“, si legge nel comunicato. “Il Governo Meloni intende replicare il ‘Modello Caivano’ in altri Comuni italiani, ribadendo così l’impegno e la determinazione dello Stato contro ogni forma di degrado e illegalità“, conclude la nota.

