Il vicesegretario del Carroccio dopo la sospensione del generale dalle funzioni di vicepresidente del gruppo

“Vannacci ha preso 580mila preferenze, è una persona che dice cose vere, dal nostro punto di vista, che in tanti pensano e non hanno il coraggio di dire. Secondo me Vannacci poteva e doveva fare il vicepresidente”. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, ai cronisti all’esterno della Camera dei Deputati in merito alla decisione del gruppo europeo ‘Patrioti per l’Europa’ di sospendere il generale Roberto Vannacci, eletto all’Europarlamento con il Carroccio, dalle funzioni di vicepresidente del gruppo. “Cercheremo di parlare con gli alleati in Europa e risolvere questa situazione. Onore e solidarietà a Vannacci, che non si meritava di essere sospeso da vicepresidente”, prosegue Crippa. “Cosa farà Vannacci con tutte queste preferenze? Rimarrà nella Lega, porterà avanti gli ideali della Lega e cercherà di rappresentare al meglio i 580mila cittadini italiani che lo hanno votato in Europa“, aggiunge, affermando come per lui sia “un problema dover convincere gli altri Patrioti che Vannacci è un’opportunità”. Alle domande sulla possibile presenza leghista alla due giorni organizzata dal generale a Viterbo per la presentazione del movimento ‘Noi con Vannacci’, poi, Crippa ha risposto: “Io personalmente non vado, ma più iniziative sul territorio si fanno più i cittadini riescono ad ascoltare le nostre idee. Se ci saranno bandiere leghiste? Non lo so”.

