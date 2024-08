Il generale posta le foto delle due serate e fa ironia contro il presidente del Senato e Alessandro Sallusti

“Foto di sinistra: desolazione alla Versiliana ieri 30 agosto per il presidente del Senato Ignazio La Russa e il suo intervistatore Alessandro Sallusti. Circa 120 persone contate…(era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito). Foto di destra: Il confronto con la serata di Vannacci dello scorso 24 agosto che ha radunato 1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile…”. È quanto si legge sulla pagina Facebook del parlamentare europeo eletto con la Lega, Roberto Vannacci. Al post sono allegate le immagini relative alle due serate in cui sono stati ospiti Vannacci e La Russa.

