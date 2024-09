Così il leader ai giornalisti davanti alla Camera dei Deputati

“Sul Movimento rispondo a qualsiasi domanda che riguardi i 22mila contributi per le proposte dell’assemblea costituente”. Così Giuseppe Conte, all’esterno della Camera dei Deputati, rispondendo alle domande sullo scontro con il garante Beppe Grillo. “Il Movimento potrebbe votare un presidente di garanzia Rai? Se ci fosse un presidente autorevole, assolutamente non riconducibile a logiche partitiche, certo che nell’interesse del servizio pubblico sì. Ma non mi sembra siano i nomi di cui si parla”, commenta invece il presidente del Movimento in merito alla questione delle nomine Rai. Sul caso della Open Arms spiega: “Ho parlato come testimone e ho scritto due lettere chiare al ministro Salvini da presidente del consiglio, ancorché poi sfiduciato dallo stesso ministro Salvini”.

